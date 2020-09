Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye de Turquie : Sébastien Loeb leader après deux spéciales Reuters • 18/09/2020 à 21:06









Rallye de Turquie : Sébastien Loeb leader après deux spéciales par Florian Burgaud (iDalgo) Ce week-end, la cinquième manche, sur sept, du championnat du monde des rallyes se dispute sur les routes terreuses de Turquie. Après les deux premières spéciales disputées ce vendredi en fin d'après-midi, c'est le vétéran Alsacien Sébastien Loeb (Hyundai) qui pointe en tête du classement général 1 sec 2 devant son coéquipier Belge Thierry Neuville. Sébastien Ogier (Toyota), en dedans sur la première spéciale, est remonté à la troisième place à 1 sec 3 tandis qu'Ott Tänak (Hyundai) est septième à 4 sec 8. Ce samedi, six secteurs chronométrés seront au programme.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.