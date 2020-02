Rallye de Suède: Evans s'impose, Ogier 4e

Leader de bout en bout, Elfyn Evans (Toyota) a terminé la course avec plus de 12 secondes d'avance sur son dauphin, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), champion du monde en titre et vainqueur de l'édition 2019, s'imposant sur cinq des neuf spéciales.Evans prend la tête du championnat"Un résultat fantastique après un grand week-end (...), l'équipe nous a donné tout ce dont nous avions besoin", a réagi le Gallois, premier pilote britannique à s'imposer sur l'épreuve, à l'issue de la dernière spéciale. Il s'agit de la deuxième victoire de sa carrière après son succès en Grande-Bretagne en 2017, alors au volant d'une Ford M-Sport. Evans prend aussi la première place du classement provisoire au championnat du monde des pilotes, jusqu'alors détenue par Thierry Neuville (Hyundai), vainqueur fin janvier du rallye Monte-Carlo, première manche du Championnat du monde. Les deux hommes comptent chacun 42 points mais le Belge, sixième au terme de la manche, comptabilise un podium de moins que son concurrent, troisième au Monte-Carlo.Ogier 4e du rallye, 3e du championnatSébastien Ogier, également sur Toyota, s'est lui hissé à la quatrième place en Suède derrière un autre pilote de la firme japonaise, le Finlandais Kalle Rovanperä. Le Français pointe désormais à la troisième place provisoire du Championnat du monde des pilotes, avec 37 points.Toyota mène la courseLe constructeur japonais peut jusqu'ici s'estimer satisfait de ses recrues. Toyota est...