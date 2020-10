Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye de Sardaigne : Ogier troisième Reuters • 11/10/2020 à 15:34









Rallye de Sardaigne : Ogier troisième par Adonis Vesin (iDalgo) Dani Sordo a réalisé le doublé en Sardaigne. Après son succès en 2019, l'Espagnol de Hyundai a récidivé cette saison en bouclant le rallye en 2 h 41 m 37 secondes. Le duo Sordo-Del Barrio a su résister aux retours de ses équipiers belges Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul (Hyundai, +5,1 secondes) et du tandem Français Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (Toyota, +6,1 secondes). Le constructeur sud-coréen prend les rênes du classement général devant son adversaire japonais. Ogier pointe à quatorze points du leader Elfyn Evans à deux manches de la fin du WRC : Ypres (Belgique) dans un mois et Monza (Italie) en décembre.

