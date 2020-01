Rallye de Monte-Carlo : Thierry Neuville de la tête et des épaules

Pour un début de saison 2020 et après bien des revers passés, il ne pouvait pas rêver mieux. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté avec la manière dimanche son premier rallye Monte-Carlo devant le septuple vainqueur de l'épreuve, le Français Sébastien Ogier (Toyota), qui n'a pu ramasser que les miettes du festin.Avec au total 9 victoires sur 16 spéciales, dont les deux disputées sur le célèbre col du Turini et la « power stage » rapportant des points supplémentaires au championnat du monde, le pilote ardennais de 31 ans n'a pas fait de détail.« Nous avons eu des sensations incroyables ces deux derniers jours. C'était un week-end difficile pour nous, mais je suis très heureux. Cela fait un bout de temps que je courais après cette victoire, et c'est bien d'entamer la saison comme ça », a déclaré, après son triomphe, le pilote de Saint-Vith.Il s'agit de sa 13e victoire dans un rallye WRC et il a terminé sur la 2e marche du podium lors des quatre dernières éditions du championnat du monde.Rudes débuts pour OgierSébastien Ogier, lui, ne sera pas parvenu à remporter la célèbre épreuve pour une 8e fois ? et une 7e consécutive, malgré tous ses efforts. Pour sa première course chez Toyota, il a subi la loi du Belge et s'est même retrouvé souvent devancé par son équipier britannique Elfyn Evans, qui a finalement terminé 3e.« C'est bien de commencer la saison avec un podium », s'est toutefois consolé le champion...