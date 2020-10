Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye d'Italie : Sébastien Ogier quatrième après la première étape Reuters • 09/10/2020 à 18:17









Rallye d'Italie : Sébastien Ogier quatrième après la première étape par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi, le Rallye d'Italie, disputé sur des chemins de terre, débutait en Sardaigne. Sébastien Ogier, deuxième du classement mondial à 18 unités de son coéquipier Elfyn Evans alors qu'il ne reste plus que trois courses à disputer (le rallye de Monza s'étant ajouté au calendrier le week-end du 6 décembre), pointe au quatrième rang du général à 36 secondes de Dani Sordo, solide leader avec 17 secondes de marge sur Teemu Suninen. Thierry Neuville, lui, est à 35 secondes de la tête alors que le Gallois est cinquième à 52 secondes. Ott Tänak, ralenti tout au long de la journée, est seulement huitième à presque deux minutes. Ce samedi, six nouvelles spéciales sont programmées.

