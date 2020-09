Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye d'Estonie : Ott Tänak mène le bal à domicile Reuters • 05/09/2020 à 19:15









Rallye d'Estonie : Ott Tänak mène le bal à domicile par Florian Burgaud (iDalgo) Dans la région de Tartu, en Estonie, le champion du monde Ott Tänak (Hyundai) est à la maison. Au lendemain d'une première et courte spéciale remportée par Sébastien Ogier (Toyota), le Balte a mis les pendules à l'heure au cours des 10 parcours chronométrés saturnales. Ce samedi soir, le pilote Hyundai est en tête de son rallye national, qui se dispute pour la première fois en catégorie WRC, avec 11 sec 7 d'avance sur son coéquipier irlandais Craig Breen. Ogier pointe à 28 sec 7, soit six et huit secondes devant les Toyota de Kalle Rovanperä et d'Elfynn Evans. Le grand perdant de la journée est le Belge Thierry Neuville qui a dû abandonner après avoir endommagé une roue. Six spéciales sont au programme ce dimanche.

