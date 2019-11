Rallye : après l'annonce du départ de Sébastien Ogier, Citroën jette l'éponge

Le torchon a vraiment brûlé entre Citroën et le pilote français Sébastien Ogier. Le sextuple champion du monde de rallye a annoncé qu'il mettait un terme à son aventure avec la marque française. Privée d'un pilote de premier rang, l'écurie française a décidé d'arrêter immédiatement le programme dans la catégorie WRC. Initialement, Citroën ne devait mettre un terme à l'aventure qu'en 2021.« Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l'issue de cette saison en Championnat du monde des rallyes, Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif en WRC 2020 du fait de l'absence de pilote disponible pour la saison 2020 », a fait savoir Citroën dans un communiqué publié ce mercredi 20 novembre. Suite à la décision de @SebOgier de quitter Citroën Racing à l'issue de cette saison 2019 en Championnat du Monde des Rallyes, @Citroen a décidé de mettre un terme à son programme sportif en @OfficialWRC 2020 du fait de l'absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020 pic.twitter.com/yEsSK4NAE0-- Citroën Racing (@CitroenRacing) November 20, 2019 Sébastien Ogier et la marque française tirent les enseignements d'une saison très décevante sur le plan des résultats. Ogier, qui restait sur six titres de champion du monde, a, pour la première fois, abandonné sa couronne à l'Estonien Ott Tänak, mettant fin à 16 ans de règne tricolore. Le Français a même terminé sur la troisième marche du podium.Au classement des constructeurs, Citroën, de retour en WRC depuis 2017, a également dû se contenter d'un strapontin derrière Hyundai et Toyota.Plus de constructeurs français en rallyeDans ce contexte, le tweet d'Andrea Kaiser, madame Ogier à la ville, pendant le rallye d'Espagne prend un tout autre relief. Elle avait critiqué sur les réseaux sociaux la qualité du bolide fourni par la marque française à son pilote de mari. Les deux parties apparaissaient ...