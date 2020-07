Ralf Rangnick, que la révolution recommence

Chef de projet à Hoffenheim, puis architecte de l'empire Red Bull et plus globalement théoricien du contre-pressing en Allemagne, Ralf Rangnick devrait, sauf surprise, choper, à 62 ans, le poste dont il rêvait à la fin des années 1990 : celui d'entraîneur de l'AC Milan, où il devrait également enfiler la casquette de directeur technique. Attention, révolution en préparation.

C'est la suite de l'histoire du type qui aime comparer une équipe de foot à unet qui le justifie ainsi :Mais comment faire ? À écouter Ralf Rangnick, il suffirait d'entrer: son plaisir depuis plus de vingt ans est un plaisir qu'il maîtrise assez pour être considéré aujourd'hui comme un homme qui transforme tout ce qu'il touche en or. Au départ, pourtant, Rangnick était un mec dont certains aimaient se moquer. Hiver 1998, sur un plateau de la ZDF. Sapé comme un prêtre en soutane, Ralf Rangnick, la quarantaine et des lunettes d'informaticien posées sur le nez, est invité à expliquer le succès de son équipe, Ulm, qui roule alors sur la 2. Bundesliga. Fin du libero, passage à une défense à quatre à plat, marquage en zone couplé à un pressing agressif et coordonné : voilà pour les ingrédients.: voilà pour le projet central.: voilà pour la réaction de Franz Beckenbauer. Sur le moment, Rangnick passe pour un clown et dérange. Plus de vingt ans plus tard, l'Allemagne du foot lui cire les pompes et le remercie chaleureusement alors que Jürgen Klopp vient d'être couronné champion d'Angleterre grâce notamment au contre-pressing expliqué sur un plateau de télé en 1998., sourit Ralf Rangnick, désormais élevé au rang de professeur dans son pays et à propos de qui l'un de ses anciens collaborateurs, Alexander Zorniger, qui a fait monter Leipzig en deuxième division il y a quelques années, est clair :