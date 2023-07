"Ralentissement considérable" de la croissance de l'activité britannique en juillet (indice PMI)

La croissance de l'activité au Royaume-Uni a connu en juillet un "ralentissement considérable", ravivant les craintes de récession, selon l'indice PMI Flash Composite de S&P Global et CIPS, publié lundi.

Considéré comme un baromètre de la croissance, cet indice s'est établi en juillet à 50,7 soit un plus bas en six mois - mais il reste juste au-dessus de 50, ce qui signale une légère croissance de l'activité.

"L'économie britannique était proche de la stagnation en juillet, ce qui, combiné à des indicateurs prévisionnels sombres, ravive les inquiétudes liées à la récession", indique Chris Williamson, économiste chez S&P Global, dans un communiqué.

Les données publiées lundi révèlent un ralentissement de plus en plus marqué du secteur manufacturier, accompagné d'une croissance plus faible dans le secteur des services.

"La hausse des taux d'intérêt et la hausse du coût de la vie semblent peser davantage sur les ménages, atténuant le rebond des dépenses de loisirs après la pandémie", tandis que l'industrie manufacturière subit "une baisse inquiétante des commandes", poursuit M. Williamson.

Mais en contrepartie, "les pressions inflationnistes" se relâchent avec à la clé "de nouvelles baisses, potentiellement marquées, de l'inflation des prix à la consommation dans les mois à venir".

La Banque d'Angleterre a relevé à 13 reprises son taux directeur, actuellement à 5%, pour lutter contre l'inflation, ce qui fait monter les taux des crédits pour les entreprises et les particuliers.

L'inflation a toutefois ralenti plus que prévu au Royaume-Uni en juin, à 7,9% sur un an contre 8,7% en mai, ce qui pourrait conduire l'institut monétaire à modérer ses hausses de taux à l'avenir - mais les hausses de prix dans le pays restent les plus élevées des pays du G7.