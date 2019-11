Raid des Alizés : une aventure solidaire 100 % féminine

L'île aux fleurs va tomber raid ! Cette semaine, le Raid des Alizés fête sa 5e édition en Martinique avec au programme VTT, course à pied et canoë, dans un cadre d'exception fait d'eau, de montagnes, de jardins et de forêts. Au total, 225 aventurières vont s'élancer sur la ligne de départ. Leur objectif est multiple : se dépasser, vivre une aventure humaine et mettre un coup de projecteur sur les associations qu'elles soutiennent.Lire aussi Demorand ? Courir pour vivre plus longtempsUn raid nature, sportif et solidaire 100 % fémininDurant quatre jours de compétition, les participantes (75 équipes de 3) vont enchaîner les épreuves sportives alliant parfois dans la même journée canoë, trail et VTT. « Les filles viennent avant tout pour vivre une expérience unique de dépassement de soi », explique Samir Boudjemaa, directeur général de TV Sport Events, la société organisatrice du raid. Si les concurrentes ont le privilège de s'affronter dans des environnements naturels et protégés répartis sur l'ensemble de l'île et mettant en valeur toute sa diversité naturelle (montagne, forêt tropicale, plage de sable noir ou blanc, océan, lagon, cascades?), « ce ne sont pas des vacances au soleil mais une vraie compétition sportive avec beaucoup d'engagement à laquelle elles vont participer », précise Samir Boudjemaa.Afin de conserver une part de mystère et d'inattendu, les activités et le parcours sont dévoilés au dernier moment aux...