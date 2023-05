information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 19:01

Raí : « Les comparaisons entre le PFC et le PSG me rappellent moi et Socrates »

Ici, c’est Paris (Football Club).

Raí, membre du conseil d’administration et investisseur du Paris FC, a déclaré ce mercredi que les comparaisons entre le PFC et le PSG lui rappelaient sa relation avec son grand frère Socrates. « Il était une star mondiale, et moi, j’étais dans son ombre. J’ai même pensé à un moment arrêter ma carrière, car cette comparaison était trop lourde à porter » , confie-t-il.…

GD pour SOFOOT.com