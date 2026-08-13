 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raí : « Jouer ensemble change le point de vue des jeunes garçons par rapport aux filles »
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 18:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Raí : « Jouer ensemble change le point de vue des jeunes garçons par rapport aux filles »

Raí : « Jouer ensemble change le point de vue des jeunes garçons par rapport aux filles »

Grand témoin et acteur de la formation des jeunes footballeurs et footballeuses à Paris et au Brésil, Raí est un parrain engagé de la VINCI Mixed Cup, tournoi mixte organisé par le Paris FC et VINCI, qui fêtera sa dixième édition les 26 et 27 août prochains à Meudon (Hauts-de-Seine). Comment ce tournoi innovant fait-il évoluer le foot de demain ?

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

Qu’est-ce que la VINCI Mixed Cup t’inspire ?

Crédits photos : VINCI Mixed Cup

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ferran Torres bientôt à Paris
    Ferran Torres bientôt à Paris
    information fournie par So Foot 13.08.2026 20:40 

    Affaire conclue. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente autour du transfert de Ferran Torres. Après plusieurs jours de discussions, ces deux géants du football européen sont tombés d’accord pour une somme estimée à 50 millions ... Lire la suite

  • Un club champion d'Angleterre en vente
    Un club champion d'Angleterre en vente
    information fournie par So Foot 13.08.2026 20:25 

    À vendre ! Au club depuis 2010, les propriétaires thailandais de Leicester ont mis en vente le club de l’East Midlands pour 200 millions de livres, d’après la BBC . La famille Srivaddhanaprabha avait acquis l’une des institutions du football anglais pour 35 patates. ... Lire la suite

  • Des fédérations arabes affichent leur soutien à Infantino
    Des fédérations arabes affichent leur soutien à Infantino
    information fournie par So Foot 13.08.2026 19:53 

    Le panarabisme n’est pas encore mort. Toujours en sursis après le dévoilement de son projet de privatisation de la Coupe du monde, Gianni Infantino garde des partisans. L’UEFA, l’AFC et la CONCACAF restent toujours opposées au président de la FIFA, tandis que la ... Lire la suite

  • L'hommage de Xavi Simons pour Xavi Hernández
    L'hommage de Xavi Simons pour Xavi Hernández
    information fournie par So Foot 13.08.2026 19:25 

    En voiture Simons. Xavi Hernández s’est engagé à la tête de la sélection hollandaise jusqu’en 2030 mercredi soir. Quelques instants après l’officialisation de l’Espagnol à la tête des Oranje, Xavi Simons a réagi à l’arrivée de son homonyme. Le Néerlandais a publié ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank