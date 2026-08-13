Raí : « Jouer ensemble change le point de vue des jeunes garçons par rapport aux filles »

Raí : « Jouer ensemble change le point de vue des jeunes garçons par rapport aux filles »

Grand témoin et acteur de la formation des jeunes footballeurs et footballeuses à Paris et au Brésil, Raí est un parrain engagé de la VINCI Mixed Cup, tournoi mixte organisé par le Paris FC et VINCI, qui fêtera sa dixième édition les 26 et 27 août prochains à Meudon (Hauts-de-Seine). Comment ce tournoi innovant fait-il évoluer le foot de demain ?

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

Qu’est-ce que la VINCI Mixed Cup t’inspire ? …

Crédits photos : VINCI Mixed Cup

SF pour SOFOOT.com