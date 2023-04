information fournie par So Foot • 07/04/2023 à 11:01

Raí et la mairie de Saint-Ouen lancent Brésil sur Seine

Une nouvelle collaboration sur les rails.

Présent jeudi soir à Paris à l’occasion du festival du cinéma brésilien au cinéma l’Arlequin, Raí a profité de son passage pour annoncer une nouvelle collaboration entre son association Gol de Letra , et la mairie de Saint-Ouen. Avant la diffusion du documentaire « La Démocratie en Noir et Blanc » , qui revient sur la démocratie corinthienne de Socrates, l’ancien milieu offensif du PSG (1993-1998) a tenu un point presse avec le maire (PS) de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Côte à côte, les deux hommes ont ainsi lancé Brésil sur Seine, soit une collaboration entre la ville audonienne et l’association Gol de Letra, du Brésilien.…

AH pour SOFOOT.com