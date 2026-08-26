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Raheem Sterling au-devant de gros ennuis judiciaires
information fournie par So Foot•26/08/2026 à 12:42
Raheem Sterling au-devant de gros ennuis judiciaires
Un ballon mais pas le bon. C’est
le 15 septembre prochain que Raheem Sterling, 31 ans, comparaîtra devant le tribunal
pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote d’après
The Telegraph
.
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