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Raheem Sterling au-devant de gros ennuis judiciaires
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 12:42
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Raheem Sterling au-devant de gros ennuis judiciaires

Raheem Sterling au-devant de gros ennuis judiciaires

Un ballon mais pas le bon. C’est le 15 septembre prochain que Raheem Sterling, 31 ans, comparaîtra devant le tribunal pour conduite dangereuse et possession de protoxyde d’azote d’après The Telegraph .

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