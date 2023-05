information fournie par So Foot • 14/05/2023 à 14:22

Ragnar Klavan annonce les points distribués par l’Estonie à l’Eurovision

Paranormal activity .

Ce samedi avait lieu l’Eurovision 2023, en direct de Liverpool (l’Ukraine, tenante du titre, étant dans l’incapacité d’accueillir l’événement). Et pour annoncer les points distribués par le jury estonien, les téléspectateurs avertis ont pu reconnaître Ragnar Klavan, l’ancien défenseur central des Reds (2016-18), tiré à quatre épingles pour l’occasion. Il était impossible pour le vétéran de 37 ans de ne pas finir sa tirade sans un « You’ll never walk alone », avant d’envoyer 12 points à la Suède, futur vainqueur.…

AL pour SOFOOT.com