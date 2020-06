Rafsou : "Le script existe dans FIFA, ce n'est pas une légende"

Demi-finaliste des derniers championnats du monde, Fouad Fares - plus connu sous le nom de Rafsou - est l'un des meilleurs joueurs FIFA de France. Après avoir représenté l'Olympique lyonnais et Vitality, Rafsou est désormais la tête d'affiche de la jeune équipe IFY e-sports. Entretien avec un homme boycotté du Parc OL qui vit de FIFA. Un jeu qu'il n'hésite pourtant pas à critiquer.

"Il y a un joueur aux Rangers, Ryan Kent, qui a une carte incroyable. Il a 5 étoiles mauvais pied : son pied gauche, c'est comme son pied droit."Rafsou

C'étaitsur Nintendo 64. À l'époque de la Playstation 2, je jouais àchez mes cousins. C'est à partir desque je suis passé sur. Comme tout le monde ! Le premierque j'ai eu, c'était le 14. Mais le premier que j'ai saigné, c'était le 15. Celui avec la triplette Gervinho-Doumbia-Ibarbo ! C'était incroyable, ils ne coûtaient rien et ça faisait une attaque incroyable.Je jouais à Villefranche. Tout le monde jouait pour sa pomme, pas pour prendre du plaisir. Ça ne me correspondait pas. Vu que c'était un peu loin de chez nous et que mes parents préféraient que j'aille à l'école, j'ai arrêté. Quand j'étais tout jeune, j'aurais pu aller à Auxerre, mais quand j'étais en U15, je n'ai eu aucun appel d'un centre de formation reconnu. Il y a d'autres joueurs dequi touchent le ballon, mais on n'a plus le temps de se faire des foots entre nous depuis qu'on est devenus pros. C'est comme si un joueur de foot faisait un match deà la mi-temps !Mon père en avait marre de nous acheter des jeux à mon frère et moi. Il a vu qu'il y avait un tournoi deau Auchan de Mâcon où le gagnant remportait. J'ai perdu en finale contre un joueur qui était semi-pro. J'ai gagné un bon d'achat de 40 euros, donc j'ai pu m'acheter mon. Lors du tournoi, quelqu'un m'a dit que j'avais le niveau pour tenter ma chance aux championnats de France. Ça a été le déclic. Avec mon petit frère, on a cherché des tournois et on a vu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com