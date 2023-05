Raffaele Palladino, l'architecte de Monza

The head coach Raffaele Palladino (AC Monza) during the italian soccer Serie A match AC Monza vs SSC Napoli on May 14, 2023 at the U-Power Stadium in Monza, Italy (Photo by Luca Rossini/LiveMedia/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Il est arrivé sur le banc de Monza sur la pointe des pieds, mais s’est imposé comme l’un des meilleurs tacticiens de la Botte. Nommé en septembre dernier sur le banc lombard, Raffaele Palladino réalise un fantastique travail, à tel point que les Brianzoli sont même plus proches de l’Europe que de la zone rouge.

Quel est le point commun entre Arrigo Sacchi et Raffaele Palladino ? Peut-être leur signe astrologique, le bélier, mais pas sûr que cela intéresse grand monde. Autre chose ? Oui, ils peuvent tous les deux se targuer d’avoir charmé le duo Berlusconi-Galliani alors qu’ils n’étaient personne. « Après un début de saison compliqué, Berlusconi et Galliani ont eu le courage de faire confiance à Palladino, alors méconnu dans la profession , expliquait en février dernier l’immense Sacchi dans un entretien à la Gazzetta dello Sport . Un choix fort, mais qui a fonctionné, je crois vraiment que le travail réalisé par Raffaele rend heureux Berlusconi. » Tout comme l’ancien Mister du Milan, Palladino a repris une équipe au bord du gouffre. En effet, pour la première saison dans l’élite de son histoire, Monza a connu un dépucelage douloureux avec cinq défaites lors des six premières rencontres et un bonnet d’âne. C’est finalement après un nul à Lecce (1-1), dès le mois de septembre, que la direction lombarde a remercié Giovanni Stroppa, érigé au rang de Super Mister il y a encore quelques mois après cette promotion historique. Adriano Galliani n’a pas dû aller chercher très loin le successeur, celui-ci se trouvant à la tête de la Primavera du club. « C’était un lundi matin, je préparais l’entraînement habituel de mon équipe , rejoue Palladino pour DAZN. Il est tôt le matin et je reçois un appel d’Adriano Galliani : “Selon moi, tu dois être l’entraîneur de l’équipe première, je vais demander à Silvio, on se donne rendez-vous ce soir à Arcore.” On est allé chez Berlusconi, l’adrénaline a commencé à monter. Ils m’ont accordé leur confiance, j’étais très ému. »

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com