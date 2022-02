Rafale : le fleuron de l'aéronautique française enchaîne les succès

Après un lancement laborieux, l'avion de chasse est commandé par dizaines, aux quatre coins du monde.

La Grèce fait partie des nouveaux clients du Rafale (illustration) ( AFP / ARIS MESSINIS )

Le Rafale, fleuron de l'aéronautique française de défense, récolte les succès commerciaux après des débuts difficiles, avec une commande de 42 appareils annoncée jeudi 10 févier par un nouveau client pour des avions de combat français, l'Indonésie.

Né de la volonté de trouver un remplaçant aux Mirage 2000 français et aux Tornado britanniques, italiens et allemands, le démonstrateur Rafale A a accompli son premier vol le 4 juillet 1986 à Istres (Bouches-du-Rhône). Il est utilisé par la marine française depuis 2004 et l'armée de l'Air depuis 2006 et a remplacé sept types d'avions de combat de générations précédentes.

Méga-commande des Emirats arabes unis

Son utilisation au combat à partir de 2007 en Afghanistan, puis en Libye en 2011, au Sahel et au Levant, parfois au terme de longs raids conduits depuis la France, a démontré son efficacité, même s'il a fallu attendre 2015 pour qu'il connaisse s es premiers succès à l'export avec l'Egypte (24 avions), le Qatar (36) puis l'Inde l'année suivante (36).

Son tableau de chasse s'est garni de façon exceptionnelle en 2021 : 18 appareils vendus à la Grèce (dont douze d'occasion), 30 avions supplémentaires à l'Egypte et 12 d'occasion à la Croatie. Sont venus s'ajouter 80 appareils destinés aux Emirats arabes unis, de loin la plus importante commande à l'export pour l'appareil. Au total, le Rafale, conçu pour maintenir l'autonomie stratégique aéronautique française, a davantage été vendu à ce stade à des pays partenaires qu'à l'armée française: sur les 446 avions neufs commandés à ce stade, 254 l'ont été par les sept clients étrangers. Si le Rafale a perdu des appels d'offres en Suisse et en Finlande où le F-35 américain lui a été préféré, l'avionneur compte bien voir plusieurs prospects se concrétiser prochainement.

Prospects prometteurs, l'Inde dans le viseur

Athènes a ainsi annoncé en septembre son intention d'acquérir six appareils supplémentaires et Dassault Aviation espère remporter des appels d'offres indiens pour 110 Rafale pour l'Indian Air Force et 57 pour la Marine. A moins que New Dehli ne change son fusil d'épaule et ne passe directement commande de 36 Rafale supplémentaires. L'appareil de 10 tonnes est le seul à pouvoir emporter 1,5 fois son poids en armements et carburant.

Sur le plan de l'armement, il dispose d'un système polyvalent: canon de 30 mm pour le combat aérien et l'appui au sol, missiles air-air, bombes guidées laser et missiles de croisière. Il est également le vecteur de la dissuasion nucléaire aéroportée française.

Caractéristiques de l'avion de combat français Rafale ( AFP / Paz PIZARRO )

Dessiné en forme d'aile delta avec un empennage "canard" rapproché (des ailerons à l'avant de l'appareil), le Rafale est considéré comme "discret" avec une faible signature radar grâce aux matériaux composites. Il peut voler à Mach 1,8 (2.200 km/h) et décoller sur 400 mètres, avec un rayon d'action à haute altitude de 1.850 km.

Monoplace ou biplace, il est destiné à l'armée de l'air et à la marine et peut intervenir depuis le porte-avions français Charles-de-Gaulle. Il est aussi le seul appareil militaire non-américain autorisé à décoller des porte-avions des États-Unis. Construit en collaboration par Dassault Aviation, qui supervise 60% de la valeur de l'avion, l'électronicien Thales (22%) et le motoriste Safran (18%) qui fournit le moteur M-88, le Rafale est destiné à être l'avion de combat français au-delà de 2040.