Rafael Silva : "Je devais prolonger à Wuhan, mais avec ce qui se passe..."

Parti début janvier en stage d'avant-saison en Espagne avec son club du Wuhan Zall FC, Rafael Silva n'imaginait sans doute pas y être encore coincé plus d'un mois plus tard. La faute au coronavirus, qui a déjà fait plus de 2000 victimes, la plupart en Chine, et retardé la reprise du championnat chinois. En attendant de pouvoir rentrer à Wuhan, épicentre de l'épidémie, et de challenger Cédric Bakambu au classement des buteurs de la Chinese Super League, l'attaquant brésilien fait le point sur sa situation.

La situation est vraiment compliquée, et elle l'est de plus en plus,parce qu'on partage notre quotidien avec des Chinois qui ont de la famille là-bas, à Wuhan. On les voit bouleversés, chaque jour plus préoccupés par cette épidémie. Un de mes coéquipiers a perdu sa grand-mère cette semaine, donc la situation est vraiment difficile, et leur inquiétude est vraiment forte. On n'en sait pas beaucoup plus que ce qui se dit à la télé et sur internet et que vous savez déjà. On n'a pas énormément d'infos. Ma famille est vraiment préoccupée, surtout les premiers jours où ils se sont beaucoup inquiétés. Ils voulaient savoir où j'étais, si j'allais retourner en Chine ou pas... Ils s'inquiètent beaucoup pour ma santé.Les médecins ont pris notre température tous les jours pour s'assurer qu'on n'avait pas de fièvre. C'était obligatoire. Ils ont fait ça pendant quinze jours, soit le temps d'incubation du virus. Si après quinze jours vous n'avez pas de réaction, c'est que vous n'avez pas le virus. Donc ils ont arrêté, et maintenant la préoccupation est surtout de savoir comment vont nos proches en Chine. Certains proches de joueurs de l'équipe sont infectés, à Wuhan.