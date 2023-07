Rafael Ratão quitte Toulouse et retourne au Brésil

Retour aux sources.

Après deux ans de bons et loyaux services, Rafael Ratão quitte officiellement Toulouse. Avec les Violets, le Brésilien a été l’une des figures de proue de la remontée en Ligue 1 et du sacre en Coupe de France qui a suivi. Malgré ces succès, il a décidé de s’engager avec l’EC Bahia, actuel dix-septième du championnat brésilien, qui appartient au City Group. « Unanimement apprécié du vestiaire et des supporters Violets, “Rafa” pour les uns, “Pai” pour les autres, retourne dans son pays d’origine après avoir marqué des buts (19 buts en 64 matchs) et les esprits, tant par ses qualités techniques que sa joie de vivre, qui ont tant collé à l’identité et au jeu offensif du TéFéCé », a communiqué le club.…

EL pour SOFOOT.com