Rafael Nadal, la retraite annoncée d'une légende du sport

Rafael Nadal salue le public de Roland-Garros pendant les JO de Paris 2024, après sa victoire en double avec Carlos Alcaraz contre les Néerlandais Tallon Griekspoor et Wesley Koolhof, le 30 juillet 2024 à Paris ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Rafael Nadal, roi de la terre battue qui a contribué à écrire depuis 2001 quelques une des pages les plus mémorables de l'histoire du tennis, a annoncé jeudi qu'il prendrait en novembre sa retraite sportive, riche d'un palmarès phénoménal avec notamment 22 Grands Chelems.

"Je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma carrière, qui a été longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer", a déclaré le Majorquin âgé de 38 ans dans une vidéo diffusée sur son compte X.

Lâché par son corps ces deux dernières saisons, l'Espagnol a toutefois précisé qu'il disputerait une dernière compétition, la phase finale de la Coupe Davis prévue à Malaga (19-24 novembre), 20 ans après celle remportée à Séville, une façon de "boucler la boucle", a-t-il relevé.

Djokovic-Federer-Nadal: de l'immense trio ayant régné durant deux décennies sur le tennis mondial, il est le deuxième à tirer le rideau.

- Federer, Mbappé, Real -

Palmarès de la légende espagnole du tennis Rafael Nadal ( AFP / )

"Quelle carrière, Rafa!", s'est exclamé sur Instagram Roger Federer, son ami et plus farouche adversaire sur le court, qui a raccroché en septembre 2022: "Merci pour les souvenirs inoubliables et tous tes exploits dans le jeu que nous aimons. Ce fut un honneur absolu".

Novak Djokovic a salué sur les réseaux sociaux "la ténacité, l'engagement et la combativité" de l'Espagnol: "ton héritage vivra à jamais", a assuré le détenteur du record de victoires en Grands Chelems (24), actuel 4e mondial.

Le jeune Espagnol et numéro 2 au classement ATP, Carlos Alcaraz l'a remercié "d'avoir été un exemple à tous les niveaux". "Ton héritage est inégalable!".

"C'est une personne incroyable. Il nous a montré comment nous comporter sur le court (...). Il nous a aussi appris à rester humbles, à ne pas changer avec le succès", a renchéri Jannik Sinner, actuel N.1 mondial.

L'Espagnol Rafael Nadal face au Serbe Novak Djokovic lors du deuxième tour du simple messieurs sur le court Philippe-Chatrier du stade Roland-Garros des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 29 juillet 2024 à Paris ( AFP / Martin BERNETTI )

Les hommages ont afflué, et pas seulement du monde du tennis: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, le Real Madrid -dont Nadal est fan-, Alberto Contador, parmi d'autres, lui ont adressé de chaleureux messages.

Le dernier match de "Rafa" remonte aux Jeux olympiques de Paris, sur sa terre battue de Roland-Garros, où il a écrit les plus grandes pages de son histoire. Très loin de son meilleur niveau physique, il avait explosé au deuxième tour contre Djokovic 6-1, 6-4.

- Matches de légende -

Rafael Nadal à Wimbledon, le 2 juillet 2022 au sud-ouest de Londres ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de Majorque, Rafa a délaissé tout jeune le football pour le tennis, où il a été guidé pendant quasiment toute sa carrière par son oncle Toni.

Élevé sur la terre battue, c'est sur cette surface qu'il a bâti sa légende, avec le caractère de "guerrier" qui lui valait l'admiration du public: il a remporté 14 fois Roland-Garros en 19 participations, explosant les records, et y a gagné 112 matches pour quatre défaites et un forfait.

Le deuxième joueur le plus titré à Roland-Garros, Björn Borg, y compte six titres et le deuxième joueur le plus titré dans un même tournoi du Grand Chelem est Djokovic (10 fois l'Open d'Australie).

Les victoires, défaites et titres de Rafael Nadal à Roland-Garros ( AFP / )

Mais Nadal s'est également illustré sur les autres surfaces: avec Djokovic, ils sont les seuls joueurs de l'ère Open (depuis 1968) à avoir remporté au moins deux fois chacun les quatre tournois du Grand Chelem.

Et le Majorquin a été impliqué dans les plus marquantes finales de l'Open d'Australie et de Wimbledon, ainsi que dans l'une des plus mémorables de l'US Open.

À Melbourne, il a perdu la plus longue finale jamais jouée en Majeur, en 2012 contre Djokovic (5h53).

À Wimbledon, il a mis un terme en 2008 à une série de cinq titres de Federer à l'issue d'un match qui s'est terminé à la nuit tombante.

- Porteur de la flamme -

Coutumier des exploits, il a été handicapé toute sa carrière par les blessures. La plupart sont liées à son jeu ultra-physique (coude, genoux, poignet, dos, côtes, abdominaux).

Rafael Nadal (d) et Roger Federer à Roland Garros le 2 juin 2005, au début de leurs fabuleuses carrières ( AFP / Thomas COEX )

Mais il souffre également depuis l'âge de 18 ans d'une douleur au pied gauche qui se réveille et peut devenir insoutenable. Cette douleur, de nature pathologique, rare, incurable et dégénérative, est connue sous le nom de syndrome de Müller-Weiss.

Elle a failli mettre un terme à sa carrière dès 2021: battu en demi-finales à Roland-Garros par Djokovic, il n'avait quasiment plus joué de l'année. Son retour au plus haut niveau en 2022 a contribué à sa légende.

En remportant l'Open d'Australie, après avoir été mené deux sets à zéro en finale par Medvedev, il avait porté à 21 le record de titres en Grand Chelem qu'il partageait alors avec Federer (20). Puis, quelques mois plus tard, à Roland-Garros, le pied anesthésié, il avait poussé le record à 22.

Retenu parmi les ultimes porteurs de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à Paris, Rafael Nadal a toujours dit que le tennis n'était pas le plus important dans sa vie. Il pourra désormais se consacrer à Xisca, épousée en 2019, et à leur fils Rafael, né le 8 octobre 2022.