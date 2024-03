Rafael Leão parle de sa reconnaissance et de sa fidélité pour l’AC Milan

Milan perché ti amo.

Parmi les nombreux attaquants cités pour pallier le départ de Kylian Mbappé, on retrouve Rafael Leão, l’ailier gauche portugais de l’AC Milan qui semblait favori dans la course. Dans le cadre de la sortie de son livre, l’attaquant portugais a donné une interview au Corriere della sera dans laquelle il ne se projette pour l’instant pas ailleurs qu’en Lombardie. « Mon avenir est à Milan , assure-t-il. Je suis ici et j’ai encore un contrat de quatre ans. Milan m’a aidé quand j’étais dans une situation très difficile, les dirigeants étaient proches de moi. Je n’oublie pas et je suis loyal. »…

QF pour SOFOOT.com