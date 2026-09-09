Rafael Leão avait besoin de « changer d’air »

Retour au bercail pour Rafael Leão . Formé au Sporting Portugal et dans l’effectif pro en 2017-2018, l’ancien joueur de l’AC Milan retrouve Lisbonne sous les couleurs de Galatasaray . Après sept saisons passées en Lombardie, l’ailier portugais a quitté Milanello pour les rives du Bosphore. Montant des courses pour Galatasaray : 38 millions d’euros.

Interrogé en conférence de presse sur son départ surprise en Turquie, Leão a justifié son choix par un besoin de « changer d’air » . Un entretien avec le coach Ruben Amorim aurait scellé cette histoire : « J’ai eu une conversation avec Amorim, j’ai toujours été très ouvert avec lui. Mes coéquipiers en sélection qui avaient joué sous ses ordres m’en disaient toujours du bien, ils me disaient que c’est un excellent entraîneur et une personne formidable. Et pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble, notre relation a été excellente. Je lui ai dit que je voulais changer d’air et il a respecté ma décision ».…

MB pour SOFOOT.com