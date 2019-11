Radonji? remet ça et couche Brest

Conquérant et très costaud, l'OM a maîtrisé son sujet et logiquement ouvert le score avant de se faire surprendre à quelques minutes du terme. Mais le Serbe, désormais méconnaissable, est sorti de sa boîte dans la foulée pour planter un golazo bienvenu (2-1) : ça fait quatre à la suite pour le dauphin du PSG.

Marseille 2-1 Brest

Marseille, la sobriété heureuse ?

Gautier désarçonne Pipa

En expertise footballistique, on pourrait appeler ça un déclic. Lorsque Nemanja Radonji? a inscrit son premier but français, la semaine dernière sur la pelouse du Stadium, on avait moqué sa célébration démesurée et sa relative arrogance. Cette fois-ci, il sera difficile de ne pas saluer la performance : entré à un quart d'heure du terme face au SB29, il a sauvé les siens d'un éclair exceptionnel auquel personne ne s'attendait. Tout ça alors que l'OM était sur le point de voir deux points lui filer sous le nez malgré une domination rarissime : 34 tentatives (du jamais-vu depuis plus de 6 ans en Ligue 1), une facilité à se mettre en situation, des montants adverses caressés tout au long de la partie et une maîtrise devant, derrière et dans l'entrejeu proprement entretenue. Sans faire de bruit, l'Olympique de Marseille a trouvé son rythme de croisière dans cette Ligue 1 à deux vitesses - Paris devant et le reste derrière - et avale les adversaires, souvent en faisant ses matchs. Pour la première fois depuis près de deux ans, les Olympiens réalisent ce vendredi soir la passe de quatre.