Radomir Saicic, un professeur choisi par les étudiants pour briguer la présidence serbe

Radomir Saicic, candidat du mouvement étudiant à lan présidentielle de décembre, s'adresse aux médias à Belgrade, le 27 novembre 2026 en Serbie ( str / OLIVER BUNIC )

Le professeur d'université Radomir Saicic, désigné vendredi par le mouvement étudiant pour être candidat à la présidentielle anticipée du 27 décembre en Serbie, est un novice en politique, proeuropéen et aux convictions conservatrices.

Professeur de chimie à l'université de Belgrade et membre de l'Académie serbe des sciences, M. Saicic, 65 ans, n'avait jamais fait de politique avant les manifestations étudiantes lancées fin 2024.

"Les étudiants sont une force politique qui est sur le point de changer ce pays", avait-il déclaré à l'AFP peu avant les élections du 25 octobre.

Il était l'un des premiers professeurs à adhérer au mouvement. Grand et posé, admirateur de l'"énergie" et des "intentions nobles" du mouvement étudiant, il a souvent pris la parole devant la foule lors des rassemblements.

"J'ai adhéré au mouvement avec la conviction que le changement de pouvoir n'a de sens que si le système de valeurs change", a-t-il déclaré vendredi, après l'annonce de sa candidature.

Après ses études à l'université de Belgrade et son doctorat, il a poursuivi son cursus en France, dans les années 1990, au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), selon sa biographie officielle.

Ce scientifique avait expliqué avoir rejoint le mouvement étudiant par "devoir moral", voyant les manifestations non pas comme un affrontement idéologique, mais plutôt comme un "combat contre le crime et la mafia".

Après les élections, M. Saicic a expliqué aux médias ne s'être jamais considéré comme un homme politique, comparant sa décision de rejoindre le mouvement à une mobilisation en temps de guerre, quand les gens quittent leur profession pour un combat plus vaste.

Foi et science

La Liste étudiante s'est assuré aux législatives 140 des 250 sièges au Parlement, une majorité absolue, mettant fin à quatorze ans de pouvoir de l'ex-président nationaliste Aleksandar Vucic et de son Parti progressiste serbe (SNS, droite), qui compte 103 élus.

Radomir Saicic, candidat du mouvement étudiant à lan présidentielle de décembre, s'adresse aux médias à Belgrade, le 27 novembre 2026 en Serbie ( str / OLIVER BUNIC )

M. Saicic lui-même y a été élu et il abandonnera son siège à l'Assemblée nationale en cas d'élection à la présidence.

C'est lui qui a annoncé dans la soirée du 25 octobre la victoire de la Liste étudiante, déclenchant la joie de dizaines de milliers de personnes à travers ce pays des Balkans.

Chrétien orthodoxe pratiquant, il a décrit vendredi, dans son discours de candidature, sa foi comme une importante ressource.

"Elle me donne la force morale et le devoir de tenir parole. La science m'apprend à poser des questions et à chercher des preuves. Et la vie m'a appris à assumer ma responsabilité dans les moments où c'est le plus difficile. Cette responsabilité, je suis prêt à l'assumer maintenant", a déclaré Radomir Saicic.

Et de citer l'Évangile : "Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur".