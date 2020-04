Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Radomir Antic est décédé Reuters • 06/04/2020 à 22:03









Radomir Antic est décédé par Francisco Rodriguez (iDalgo) Passé par le banc des trois géants espagnols (Atlético Madrid, Real Madrid et Barça), le Serbe Radomir Antic s'est éteint ce lundi à l'âge de 71 ans. Il avait notamment réalisé le doublé Coupe-Championnat en 1996. En plus des trois grands clubs, il entraîne aussi Saragosse et Oviedo. Il conduit aussi la sélection nationale serbe à la Coupe du monde 2010 avant de finir sa carrière en Chine. Il fut un des entraîneurs les plus emblématiques de l'histoire de l'Atlético et c'est le club espagnol qui a annoncé ce lundi soir la triste nouvelle.

