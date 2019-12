Version moderne et branchée sur les réseaux de l'émission du Doc et Difool des années 1990, c'est un succès d'audience qui s'attire aussi des critiques pour son machisme.

Le langage est fleuri, les conseils sans détour, le ton décontracté. En ce dimanche de printemps, une auditrice appelle pour faire part de sa frustration : elle aimerait que son compagnon la satisfasse au lit plusieurs fois par jour. Goguenarde, la bande d'une demi-douzaine d'amis qui animent l'émission se confond en fous rires et excuses sur les limites de l'appareil masculin. Sur le tchat, les spectateurs jubilent.

En moins d'un an, l'émission vidéo en ligne « Radio Sexe », qui a entamé sa seconde saison, dimanche 24 novembre, sur Twitch, s'est imposée comme le nouveau rendez-vous hebdomadaire de toute une génération biberonnée aux jeux vidéo, à YouTube, au rap et aux réseaux sociaux. Ils étaient 70 000 en simultané à suivre en direct son retour, soit la vidéo la plus suivie au monde sur Twitch ce soir-là.

Chaque dimanche entre 21 h 30 et minuit, ses animateurs répondent tantôt avec humour, tantôt avec sérieux, vantardise et pas mal de machisme aux questions des internautes. Comment réagir si un copain drague sa petite amie ? Et si elle nous surprend en train de nous entraîner avec une poupée gonflable ? Peut-on coucher avec une femme mariée, mère de deux enfants ? Se mettre en couple avec une cam-girl ?

« C'est beaucoup plus vaste que le sexe », arrête le youtubeur belge Kotei, de son vrai prénom Zouhair, 22 ans, l'un des streameurs à l'origine du projet. « Ça parle aussi d'amour, de confiance en soi, on essaie de régler les problèmes des gens. Ça aurait pu s'appeler Radio Love ! Après, bien sûr, on parle de sexe, mais ce n'est pas le centre. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr