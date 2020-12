Radio France vise l'équilibre budgétaire pour 2021

Radio France a annoncé vendredi l'adoption d'un budget à l'équilibre pour 2021, première année de mise en oeuvre de son plan de départs volontaires, tenant compte de la baisse des financements publics et des effets de la crise sanitaire.

Le groupe radiophonique est soumis comme les autres entreprises de l'audiovisuel public à des mesures d'économies. L'année prochaine, la dotation de l'Etat sera ainsi en baisse de 8 millions d'euros sur une réduction totale de 20 millions d'euros à l'horizon 2022, est-il rappelé dans un communiqué.

Le gouvernement a toutefois octroyé à Radio France une "aide covid de 15 millions d'euros" dans le cadre de son plan de relance, qui sera suivie en 2022 de 5 millions d'euros supplémentaires sur un total de 70 millions d'euros pour tout le secteur audiovisuel public.

Il l'a également autorisé à présenter des comptes en déficit cette année.

Mi-octobre, Radio France, avait ainsi approuvé un budget rectificatif pour 2020, prévoyant une perte d'exploitation de 11,2 millions d'euros au lieu de l'équilibre visé avant la pandémie, qui a notamment entraîné l'effondrement de ses recettes publicitaires et de billetterie.

Pour réaliser des économies, le groupe, qui emploie 4.400 personnes, commencera à mettre en oeuvre "l'accord emploi 2022" validé début octobre par cinq syndicats.

Celui-ci prévoit 340 départs volontaires d'ici à 2022, dont la moitié seront remplacés, ainsi que "la création de postes sur des compétences numériques et techniques" et la titularisation de salariés en contrat précaire.

"Malgré les contraintes économiques", le groupe entend renforcer "les moyens dédiés au numérique", avec des investissements de 11 millions d'euros pour développer notamment de "nouvelles fonctionnalités de l'application Radio France", ainsi que son "offre de podcasts natifs", c'est-à-dire spécifiquement conçus pour le web, par opposition aux rediffusions de programmes préalablement diffusés sur ses antennes.

Radio France consacrera aussi "un budget important" (5,4 millions d'euros) à la formation professionnelle et à "l'accompagnement de l'évolution des compétences et des parcours" des salariés "dans le cadre de la transformation de l'entreprise".

Outre la poursuite du chantier de réhabilitation de la Maison de la radio, son siège parisien, Radio France consacrera 23,2 millions d'euros "à la modernisation des outils de production (studios d'enregistrement des antennes, cabines de production et de post-production, infrastructures, production à distance, etc.) et de ses systèmes d'information".