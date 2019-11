Radio France : des records d'audience pour France Inter et bientôt une grève

Pour la troisième fois, France Inter est la première station nationale, devant RTL. La radio de Lagardère a, elle, perdu plus de 500 000 auditeurs en un an.

Drôle d'ambiance à Radio France. Alors qu'elle prépare un plan d'économies, la radio publique a enregistré des audiences record, selon les chiffres publiés par Médiamétrie, mercredi 20 novembre. Pour la troisième fois, France Inter est la première radio hexagonale, avec, chaque jour, en moyenne, 6,4 millions d'auditeurs. Ce record est d'autant plus notable qu'il s'établit à un moment délicat pour le média radio : en un an, il a perdu 1,1 million d'auditeurs. Autre motif de satisfaction, France Culture, qui a gagné 100 000 auditeurs en un an, avec 1,6 million de fidèles quotidiens.

« Jamais Radio France n'a occupé une telle place dans le paysage radiophonique. Les innovations éditoriales fonctionnent : "La Terre au carré", sur France Inter, a battu des records. Un cercle vertueux s'est installé. Nous avons dépassé les deux milliards d'écoutes numériques depuis le début de l'année », se félicite Sibyle Veil, la présidente de Radio France.

« Ils détiennent la bombe nucléaire »

Ces chiffres contrastent avec l'ambiance au sein de la Maison de la radio. Mardi 19 novembre, les organisations syndicales ont déposé plusieurs préavis de grève pour le lundi 25 novembre. Pour la première fois de son histoire, la radio publique lance un plan de départs volontaires. Elle s'apprête à supprimer 299 postes sur environ 4 600 équivalents temps plein. Ce plan doit lui permettre d'économiser 60 millions d'euros d'ici trois ans, dont une baisse de 20 millions d'euros de dotations publiques.

