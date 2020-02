Radicalisation : les recommandations de la Grande Mosquée de Paris

« L'islam politique n'a pas sa place » en France, a lancé Emmanuel Macron, mardi 18 février, lors d'un déplacement à Mulhouse. « On doit lutter contre le séparatisme parce que, quand la République ne tient pas ses promesses, d'autres essaient de la remplacer », a ajouté le président de la République. Avant de poursuivre : « On doit lutter contre les discriminations, on doit mettre la méritocratie partout. » La Grande Mosquée de Paris s'implique dans le débat. Comme le révèle L'Express, l'institution religieuse s'apprête à publier « Les vingt recommandations pour traiter les menaces qui pèsent sur la société française et sur l'islam : prévenir la radicalisation ». Cette nouvelle doctrine en matière de lutte contre la radicalisation comporte une vingtaine de pages.Lire aussi EXCLUSIF. Communautarisme : la feuille de route du gouvernementSe « méfier des interprétations littéralistes »Un document porté par le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. Dès l'introduction, il donne le ton en employant les termes de « terrorisme islamiste » et « islamisme radical ». Il évoque un « danger pour la République, sa sécurité et sa stabilité ».Comme le rapporte le site Internet, le recteur convient que les fidèles ne sont pas « suffisamment audibles pour une partie de l'opinion publique » dans leur condamnation de la violence. Il reconnaît également que les instances musulmanes...