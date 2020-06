So Foot • 25/06/2020 à 06:00

Radhi Jaïdi : "Il ne faut pas hésiter à donner sa chance à un entraîneur noir"

En Tunisie, Radhi Jaïdi est une légende. Douze années passées à l'Espérance Tunis, 105 sélections au compteur, sept buts marqués et un rôle majeur dans l'unique succès du pays à la CAN, en 2004 : l'ancien défenseur dispose d'un sacré CV. Après s'être fait un nom en Premier League dans les années 2000 (Bolton, Birmingham, Southampton), Jaïdi n'a pas hésité une seconde au moment de lancer sa reconversion comme entraîneur. L'ancien international tunisien raconte son apprentissage, ses rencontres, son opportunité aux États-Unis et son envie de revenir en Europe dans les prochaines années.

" On vit dans une société où le Noir n'est pas aussi respecté que le Blanc "

Oui bien sûr, il y a eu des manifestations. Mais sans violences, c'était calme et pacifique. J'ai été très marqué par la vidéo de la mort de George Floyd, c'était très choquant. Il m'a même fallu un peu de temps pour réaliser. C'est inacceptable ce traitement des minorités en 2020. Il faut que ça change tout de suite, mais pas seulement aux États-Unis. Vous savez, en Tunisie, c'est pareil : ce n'est pas facile pour les Tunisiens noirs, il y a de la discrimination. Je sais que ça existe, même si je n'ai pas été directement victime de racisme. La couleur de peau ne doit pas définir le comportement des gens.Déjà, ça fait trois semaines qu'on a pu reprendre l'entraînement avec les protocoles sanitaires. C'est vrai que c'était bizarre, j'ai juste eu le temps de préparer la saison, recruter quelques joueurs... Puis, il y a eu le coronavirus, il a fallu tout de suite réagir pour garder tout le monde concerné. On a vite compris que ça allait durer un moment, donc on a mis en place des programmes individuels aux joueurs. J'ai aussi insisté sur le côté psychique, le mental, pour qu'ils gardent l'équilibre nécessaire. C'était aussi pesant personnellement, car ma famille est restée en Angleterre. Ma femme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com