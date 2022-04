Radars : une association demande la fin des PV pour "micro-excès" de vitesse

"Vous allez être tolérant avec 5 km/h, et donc ceux qui roulent à plus de 10 km/h vont protester à leur tour", répond la Sécurité routière.

( AFP / DENIS CHARLET )

L'association 40 millions d'automobilistes a demandé vendredi 29 avril la fin des PV pour "micro-excès" de vitesse, entre 1 et 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

Ces infractions représentent 58% des amendes, dénonce l'association, citée par franceinfo . Et les sanctions sont en hausse : en 2010, 4,7 millions de PV ont été établis pour ces dépassements. En 2020 ce chiffre atteignait plus de 7,2 millions , selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, publiés en réponse à une question au gouvernement posée il y a un an par Françoise Dumont, sénatrice LR du Var.

"Le rapport de la Cour des Comptes, publié il y a un peu près un an, expliquait qu'il faudrait changer de logiciel et s'intéresser à d'autres causes, comme la prévention, la sensibilisation, et surtout la lutte contre l'alcool et la drogue ", a pointé le président de 40 millions d'Automobilistes, Daniel Quéro.

"Effet de seuil"

Mais l'analyse est différente du côté de la Sécurité routière, selon laquelle il s'agirait là d'un mauvais signal envoyé aux conducteurs. "Vous allez toujours créer un effet de seuil supplémentaire : c'est-à-dire que vous allez être tolérant avec 5 km/h, et donc ceux qui roulent à plus de 10 km/h vont protester à leur tour, et dire qu'il n'y a pas de raison de les sanctionner non plus", a tranché sur franceinfo déléguée générale de l'association Prévention routière, Anne Lavaud.

"Donc il faut respecter la loi, mais en revanche, il faut associer une pédagogie sur toutes les contraventions", a-t-elle ajouté.

et dans cette optique, "il faut réduire absolument le délai entre le moment de l'infraction et la réception de la contravention chez soi", a déclaré Anne Lavaud. Actuellement, le délai est de plusieurs jours à plusieurs semaines, a indiqué franceinfo .