Radars tronçons : la Cnil dézingue le ministère de l'Intérieur

L'attaque est aussi rare que douloureuse pour le ministère de l'Intérieur. Non seulement la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) lui a adressé une mise en demeure sévère, mais elle s'est fendue d'un communiqué de presse au vitriol pour dénoncer les conditions de stockage des plaques d'immatriculation scannées par les radars tronçons. Ces derniers ne « flashent » pas les voitures en excès de vitesse : leurs bornes scannent les plaques des véhicules et calculent combien de temps ils mettent pour parcourir la distance entre deux points : si le délai est trop court, une contravention est dressée.« Ces bornes sont équipées d'un système de lecture automatique de plaques d'immatriculation des véhicules (« LAPI ») qui lit les plaques, prend des clichés des véhicules et note l'heure exacte de passage », relève la Cnil. « Les radars tronçons collectent ainsi des données sur l'ensemble des véhicules qui circulent sur la section contrôlée, qu'ils soient ou non en infraction. Ces informations sont des données à caractère personnel », lit-on dans le communiqué. Problème : lors d'un contrôle sur l'infrastructure technique du système, la Cnil a constaté que l'historique des plaques est conservé beaucoup plus longtemps que prévu et que les conditions de stockage, notamment la sécurisation des accès, laissent largement à désirer.La Cnil veut « purger » l'historique« Le contrôle a permis de constater que...