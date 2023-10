information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 23:50

Racisme : un spectateur expulsé lors de Séville-Real Madrid

Plus que les points lâchés par le Real Madrid ou le contre son camp de David Alaba, ce qu’il faut retenir de cette rencontre entre le Séville FC et les Madrilènes, c’est qu’un spectateur a été expulsé du stade Sanchez Pizjuan. Les raisons ? « Un comportement xénophobe et raciste » , selon le communiqué publié par le club andalou qui précise également l’avoir « signalé aux autorités policières en service ».

Un aficionado hizo el gesto del mono a Vinicius en la grada del Sánchez-Pizjuán. Intolerable #StopRacism pic.twitter.com/KYZgVRLXXF…

FP pour SOFOOT.com