Racisme : lourdes sanctions contre des supporters qui s'en étaient pris à Vinícius ?

Allez dehors !

En Espagne, la commission d’État contre la violence, le racisme et la xénophobie a proposé ce lundi ses sanctions contre plusieurs supporters coupables de racisme envers Vinícius Júnior ces derniers mois : 60 001 euros (c’est très précis) d’amende et deux ans d’interdiction de stade pour chacun des quatre ultras de l’Atlético identifiés comme les responsables de la poupée à l’effigie du Brésilien qui avait été pendue à un viaduc le 26 janvier avant le quart de finale de Coupe du Roi (et par ailleurs poursuivis par la justice pour « délit de haine » ) ; et une prune de 5000 euros, ainsi qu’une interdiction de stade d’un an, pour trois supporters de Valence auteurs d’actes racistes envers l’attaquant du Real, le 21 mai dernier dans les travées de Mestalla. Ce sont les instances gouvernementales responsables des questions de sécurité qui décideront cependant du sort de ces sept individus.…

JB pour SOFOOT.com