Racisme et commentaire sportif : la part des mots

Un homme n'est pas une chose. C'est vrai. Problème : plus on est devenu expert en football, moins on est savant. À ce propos, une étude cherchait dernièrement à prouver que les commentaires divergeaient selon la couleur de peau du joueur. Peut-on réduire un joueur de football à la somme de ses caractéristiques individuelles ? Voyons cela.

Science et scientisme

L'intelligence a ses ombres. Dans une étude publiée la semaine dernière par le vendeur de chaussures américain Run Repeat, premier sponsor du syndicat des joueurs de Premier League, une conclusion a fait couler beaucoup d'encre et de sueur. Sur les quatre-vingts matchs observés dans quatre championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1 et Serie A), une donnée claque comme une bonne gifle sur une joue blanche : il existerait un biais racial dans les commentaires de football. Autrement dit, plus la peau du joueur serait, plus le commentaire qui l'accompagne serait enclin à souligner la, laplutôt que, laou. 62,60% des commentaires "positifs" concerneraient donc desquand 63,33% des critiques seraient réservées aux. Une information attire l'attention : l'utilisation de la base de donnéepour définir de 1 à 20 la couleur de la peau du joueur concerné. Après l'affaire des quotas en 2011, des discriminations en 2018 et maintenant des commentaires de football, pas moyen de s'en défaire. Les stéréotypes ethniques ne cessent de tromper l'observateur appliqué.Ce qui est troublant dans l'étude de Run Repeat, c'est qu'au lieu de les démentir, elle légitime (en les prenant comme objet d'étude) les préjugés qu'elle dénonce. Comment ? En réduisant au nom du pragmatisme toute considération réflexive (pour ne pas dire scientifique) sur la validité de l'échelle d'évaluation retenue., précise l'auteur,Dommage, parce qu'en l'entérinant sans jamais la discuter, la classification ethnique promue par un jeu vidéo (et donc à visée commerciale) au détriment d'une confrontation sérieuse