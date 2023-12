Racisme envers Vinícius à Valence : le dossier bientôt classé sans suite

Après l’affaire des insultes à caractères racistes subis par Vinícius lors du match entre le Real Madrid et Valence en mai dernier, le ministère public a demandé au tribunal de clôturer le dossier. En cause, la difficulté pour identifier clairement les auteurs de ces insultes. Selon les informations transmises par le ministère à EFE, le procureur a pris cette décision qui devrait faire beaucoup réagir. Rappelons que Vinícius avait subi ces remarques racistes à son arrivée au stade Mestalla. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voyait quelques jeunes individus insulter Vinícius (mais aussi Éder Militão), avec des onomatopées et des comparaisons directes à des singes. Ce qui avait (logiquement) mis « Viní » hors de lui.

🧑‍⚖️ La Fiscalía pide archivar la investigación de los insultos a Vinicius fuera de Mestalla.…

JBC pour SOFOOT.com