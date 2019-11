Racisme dans le football : la fédération italienne impuissante face à la multiplication des incidents

Dans un contexte de libération de la parole raciste en Italie, et de difficultés financières de nombreux clubs, les instances dirigeantes se montrent peu réactives aux débordements de la part des supporteurs.

C'est une triste répétition en Serie A. En douze journées de championnat italien, une petite dizaine d'incidents racistes ont été répertoriés. A chaque fois, la même dynamique est à l'œuvre : protestations de l'équipe victime, dénégations des incriminés plaidant l'ironie ou l'exagération... Privées d'un véritable code de conduite face à ces événements qui se multiplient (ou rencontrent de plus en plus d'écho, selon les interprétations), les autorités régissant le Calcio naviguent à vue, réagissent au coup par coup, avec plus ou moins de sévérité, selon la gravité de l'infraction et le rapport de force.

La plupart du temps, les joueurs d'origine africaine de Serie A sont les premiers visés. Et au premier chef, les joueurs les plus en vue. Le ton aura été donné dès la deuxième journée, le 1er septembre, avec les cris racistes contre l'attaquant belge Romelu Lukaku, à peine arrivé à l'Inter Milan depuis le club anglais de Manchester United, et qui a découvert dès son premier déplacement, à Cagliari (Sardaigne), les rudes réalités du football italien. Dans la Sardegna Arena où, la saison passée, le Français Blaise Matuidi et le jeune espoir italien Moise Kean avaient été victimes d'attaques racistes, l'international belge a essuyé les mêmes cris de supporteurs de la Curva Nord, alors qu'il s'apprêtait à tirer un penalty.

Certains clubs doivent composer avec une mythologie fasciste bien ancrée dans les pratiques culturelles de ses ultras

