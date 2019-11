Racisme anti-musulmans : le PS ne sera pas à la marche contre l'islamophobie

Le Parti socialiste « ne participera pas à la manifestation du 10 novembre » à Paris contre l'islamophobie. Le bureau national, instance qui administre le parti, a adopté une résolution en ce sens mardi soir : « Nous ne nous reconnaissons pas dans ses mots d'ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme "liberticides" », affirment les élus du bureau, « nous ne voulons pas nous associer à certains des initiateurs de l'appel ».À l'initiative de l'élu de Seine-Saint-Denis Madjid Messaoudene, de la plateforme L.e.s. Musulmans et du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), notamment, une cinquantaine de personnalités ont lancé un appel à manifester le 10 novembre à Paris pour dire « STOP à l'islamophobie » et à la « stigmatisation grandissante » des musulmans, après l'attaque d'une mosquée et de nouvelles tensions autour du voile.«Nos compatriotes sont la cible de l'extrême droite identitaire»Le premier sondage commandé par un gouvernement pour mesurer le malaise de la population française de religion ou de culture musulmane, que nous dévoilons en exclusivité dans nos colonnes ce mercredi, témoigne que 4 personnes sur 10 estiment avoir subi des comportements racistes.Le PS ne reprend pas le terme d' « islamophobie » dans sa résolution. Il accuse cependant : « Des insultes quotidiennes à l'attentat de Bayonne, nos compatriotes sont la cible de l'extrême droite identitaire. Nous condamnons toutes celles et tous ceux qui arment par leurs discours la haine à leur encontre ».Parmi les personnalités appelant à défiler à Paris, on trouve le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez la journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo, l'avocat Arié Alimi, la journaliste Aïda Touihri ou encore Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris. LIRE AUSSI > « J'en ai marre d'avoir peur » : elles portent le voile ...