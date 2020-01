Racing : «Une vraie délivrance» de retrouver la compétition pour François Trinh-Duc

Dix minutes ont suffi à son bonheur. François Trinh-Duc, 33 ans, a retrouvé les terrains de rugby lors d'une fin de match à Brive, où le Racing 92 s'est imposé (20-44) le week-end dernier. La recrue phare du club francilien pour cette saison restait sur quatre mois de convalescence après une nouvelle fracture, la troisième, à l'avant-bras droit en août. Avant la réception de Clermont ce samedi (17h45), le demi d'ouverture international (66 sélections) évoque cette période d'inactivité beaucoup d'autres sujets.Quelle saveur ont eue ces dix minutes à Brive ?FRANCOIS TRINH-DUC. Elles m'ont apporté beaucoup de satisfaction, de joie... C'était dix minutes de pur plaisir, de plaquer, de retrouver ces sensations, de porter le ballon. Après avoir été quatre mois sur le bas-côté, ce fut une vraie délivrance. Quand on arrive dans un club, on n'a qu'une envie : montrer sa vraie valeur et c'est difficile quand on est blessé.Vous n'avez eu aucune appréhension ?Aucune.En vous fracturant une troisième fois l'avant-bras droit lors d'un match amical contre Brive en août, vous vous dites que la poisse continuait de vous poursuivre ?Non, ça fait partie de la carrière d'un sportif de haut niveau. Quand je me suis blessé, j'ai tout de suite compris. Forcément, j'attendais avec beaucoup d'appréhensions le résultat du scanner et ça n'a pas loupé. Ça a été dur à vivre pendant deux-trois jours mais il faut rebondir, se remettre en selle, n'avoir qu'une envie, celle de revenir plus fort. Après l'opération, j'ai pu aussi profiter de ma famille et de mes amis pour ressourcer. Il fallait ensuite être patient.Avez-vous imaginé le pire, à savoir être obligé d'arrêter votre carrière ?Pas du tout. Je connais ce type de blessure. L'os est solide et on retrouve rapidement ses sensations.Il y a eu beaucoup d'attente autour de vous quand vous avez signé au Racing. Elle est sans doute encore plus grande ...