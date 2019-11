Racing 92 : le casse-tête Nakarawa

La fumée blanche n'est pour le moment pas sortie du toit du centre d'entraînement du Racing 92 au Plessis-Robinson. Le sort du joueur fidjien Leone Nakarawa, en contrat dans les Hauts-de-Seine jusqu'en juin 2021, n'est toujours pas scellé. L'état-major du club réuni autour de son président Jacky Lorenzetti n'a pas encore acté sa décision finale. Après une mise à pied de deux semaines en date du 12 novembre pour être rentré tardivement de ses vacances post-Coupe du monde, le 2e ligne du Racing 92 a passé un entretien disciplinaire préalable à une possible sanction.Depuis le 27 novembre, Nakarawa surveille sa boîte aux lettres ou attend un coup de téléphone, comme son agent, pour être fixé sur son sort. La décision peut intervenir à tout instant allant d'une sanction financière au licenciement pur et simple. « Le président (Jacky Lorenzetti) réfléchit. Je pensais que Leone aurait une grosse amende et serait obligé de présenter ses excuses dans le vestiaire... mais là, je ne sais pas », confie Laurent Quaglia, l'agent du joueur.«Il s'entraîne à l'écart et retourne ensuite chez lui»En attendant que son sort soit tranché, Nakarawa s'entretient en région parisienne en compagnie de l'ancien ailier des All Blacks d'origine fidjienne Joe Rokocoko. Dans une story publiée sur Instagram et effacée depuis, on l'a vu enchaîner les exercices. « Il s'entraîne à l'écart et retourne ensuite chez lui », admet Quaglia.Mais Nakarawa pourrait-il retrouver rapidement ses partenaires Ciel-et-Blanc avec qui il n'a toujours pas disputé une seule minute cette saison ? Interrogé ce jeudi, le manager Laurent Travers s'est borné à indiquer que sa direction était en pleine réflexion. Une seule certitude, les dirigeants, très mécontents, n'entendent pas se précipiter. Ils ont jusqu'au 22 décembre pour se prononcer.Des clubs anglais venus aux renseignementsMais le feuilleton s'étale et le cas du ...