Racing 92 : Kolingar, Diallo et Tanga... enfants de la cité devenus pros

Ils s'appellent Hassane Kolingar, Ibrahim Diallo, et Yoan Tanga. Les deux premiers ont 21 ans, le troisième 23 ans. Tous viennent de quartiers sensibles d'Ile-de-France : la Cerisaie à Villiers-le-Bel, la Clinique aussi rebaptisée cam-city à Sarcelles, le Chêne-Pointu à Clichy-sous-Bois. Ces trois joueurs du Racing 92, adversaire du Munster ce dimanche (16h15) en Coupe d'Europe, ont épousé une carrière professionnelle dans le rugby qu'ils étaient loin d'imaginer au départ. Avec pour objectif de disputer la Coupe du monde 2023 en France.Une rencontre peut parfois tout changer. « J'avais suivi mon père à la salle de boxe, et un jour, il a eu des soucis avec des flics qui lui ont conseillé de tester le rugby. Il m'a dit : tu vas adorer ! Et j'ai directement accroché », confirme le pilier Hassane Kolingar, d'origine tchadienne, au Racing depuis 2013. « Moi, au départ, je faisais du foot mais j'étais nul, mon père ne comprenait pas pourquoi je ne jouais pas le week-end, éclate de rire le 3e ligne Ibrahim Diallo, arrivé la même année au club. Puis un tournoi d'école à Sarcelles m'a fait découvrir le rugby... C'était avant tout un plaisir de manger avec les potes tous les mardis. »« On n'est pas nés avec un ballon ovale »Si l'esprit de camaraderie a été un élément déclencheur, il n'a pourtant pas été si facile de se fondre dans le moule. « Le choc culturel existe bel et bien, je me souviens de mes premiers pas au Racing où je me demandais ce qu'était cette façon de parler (sic), ce style de musique dans le vestiaire, confie Diallo, d'origine sénégalaise. À Sarcelles, c'était quatre-quarts et petite boisson au goûter. Ici, on est passé au blanc de poulet, fromage blanc, et pain. Et puis, ces troisièmes mi-temps, ce paquito où des personnes sont assises par terre l'une derrière l'autre les bras levés... »Enfant de banlieue, peu habitué à prendre une douche au stade, Kolingar ...