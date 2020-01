Racing 92-Clermont : le choc des prétendants au titre vu par Mathieu Blin

Voilà un choc qui promet. Il y aura forcément de l'ambiance côté tribune, avec notamment la présence des « Jaunards » avec l'association des « Arvernes de Lutèce », branche parisienne des fans de Clermont. Mais aussi « un bon spectacle », selon Mathieu Blin, l'ancien talonneur du Stade Français formé au Racing, devenu consultant rugby sur Canal+. 57 points avaient d'ailleurs été inscrits lors du dernier match entre le Racing 92 et Clermont à la Paris La Défense Arena, où les Auvergnats s'étaient imposés (17-40). L'ex-coach d'Agen (2012-2017) décrypte cette nouvelle confrontation entre candidats au titre.L'engagement, évidemment. Face à Clermont (5e) dont « la capacité est d'avoir des lancements de jeu extrêmement bien huilés », la notion de combat sera logiquement primordiale. « Le Racing (7e) devra mettre de l'intensité dans toutes les zones d'affrontement : ruck, mêlée, touche... Pour empêcher les Clermontois de mettre leur jeu en place », estime Mathieu Blin. Celui-ci suivra avec intérêt « le duel en 3e ligne entre Fritz Lee et Yoan Tanga, d'un côté l'expérience, de l'autre la jeunesse avec beaucoup de talent côté Racing. »L'Arena, terre d'asile ou d'écueil ? À la Paris La Défense Arena, le club francilien reste sur sa faim. Avec trois défaites, un nul, et deux succès en Top 14, il n'affiche pas le bilan souhaité à domicile. « Il a du mal à maintenir une certaine intensité alors qu'il montre un caractère énorme à l'extérieur, note le consultant télé. Mettre près de 50 points à Brive (succès 20-44) qui restait sur vingt mois d'invincibilité comme le Racing l'a fait, c'est juste énorme. Très peu d'équipes sont capables de réaliser cette performance. » Et d'ajouter : « Il doit retrouver ces sensations à domicile même si ses adversaires sont très excités à l'idée de jouer à l'Arena, une enceinte merveilleuse, ce qui complique la tâche du ...