Rachida Dati et Anne Hidalgo : leur complicité méconnue

Rachida Dati bonne copine d'Anne Hidalgo? C'est la curieuse information que l'on découvre dans un grand portrait consacré à l'actuelle maire de Paris dans le magazine Vanity Fair. Apparemment, ces deux-là se sont trouvé des atomes crochus, que ce soit par un passé familial marqué par l'immigration ? des racines marocaines pour Dati, espagnoles pour Hidalgo ? ou en raison d'une fraternité féminine partagée face au mépris qu'elles ont enduré dans leur carrière. « Solidarité de femmes, de classe contre les énarques et les grandes bourgeoises, peut-on lire dans les colonnes du magazine. Les vigiles de l'Hôtel de Ville ont pris l'habitude de voir la maire du 7e arrondissement débouler avec ses stilettos. Dans l'aile de la marie, en haut de l'escalier en marbre, on les entend parfois rire à tue-tête, dézinguer les ?petits cons?, Griveaux et les autres, qui se croient capables de conquérir Paris? »Sans aller jusqu'à l'amitié, une vraie complicité lie les deux femmes, proches et à la fois rivales dans cette course à la Mairie de Paris. Selon la journaliste Sophie des Déserts, à l'origine de l'enquête, tout s'est joué il y a six ans, quand Hidalgo brigue la succession de Bertrand Delanoë, pendant que Dati, qui a tenté de s'imposer tête de liste UMP face à Nathalie Kosciusko-Morizet, se présente pour un second mandat dans le très chic 7e arrondissement de la capitale. « Les deux femmes se sont liées durant la campagne municipale de...