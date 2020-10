Rachat de Suez par Veolia : Montebourg dénonce "une vente truquée"

"Nous sommes dans un scénario à la russe : le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, Monsieur Frérot, le patron de Veolia", s'est insurgé l'ancien ministre de l'Economie qui a adressé une lettre au Premier ministre dans laquelle il s'interroge sur "une collusion possible au sein de l'Etat" dans ce dossier.

L'ancien ministre de l'Economie Arnaud Montebourg. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Arnaud Montebourg ne décolère pas contre le rachat de Suez par Veolia. Selon l'ancien ministre socialiste, il s'agit d'"une affaire extrêmement grave", une "vente truquée" impliquant, selon lui, "une collusion au sommet de l'Etat". " C'est un démantèlement d'une entreprise saine ", a critiqué vendredi sur LCP l'ancien député, pour qui "l'Etat est responsable puisqu'ils ont laissé faire. Ils ont même encouragé". "Nous sommes dans un scénario à la russe : le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, Monsieur Frérot, le patron de Veolia", a-t-il encore accusé, fustigeant "un scénario de distribution de privilèges à une petite oligarchie".

L'ancien ministre de l'Economie a d'ores et déjà adressé le week-end dernier une lettre au Premier ministre Jean Castex dans laquelle il s'interroge sur "une collusion possible au sein de l'Etat" dans ce dossier. Jeudi sur LCI , Arnaud Montebourg a épinglé l'Etat qui "n'a pas fait son travail, il n'a pas mis aux enchères" la part d'Engie. Selon lui, il s'agit donc d'"une vente à caractère dolosif, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, sous contrainte", une vente "truquée, qui devra être annulée".

" On ne peut pas imaginer que Monsieur Frérot, patron de Veolia, lance une OPA sur Suez, boîte indirectement détenue par l'Etat, sans aller en avertir le président de la République ", a également souligné sur LCP le député LR Olivier Marleix, qui avait présidé la commission d'enquête sur la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric (GE) en 2014. "On ne peut imaginer qu'il n'ait pas un accord de Monsieur Macron, qu'il connaît très bien puisque le premier (Monsieur Frérot) a été un supporter du second pendant sa campagne présidentielle, et donc tout ça se fait avec le soutien de l'Etat", a-t-il lui aussi accusé. Selon le député, ce "qui prouve que l'Etat est tout à fait d'accord avec cette stratégie, c'est que s'il était contre, il aurait demandé une assemblée générale extraordinaire (chez Engie pour empêcher la vente de sa part dans Suez à Véolia, NDLR), et il avait une minorité de blocage pour arrêter l'affaire".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a "démenti formellement" mercredi l'information de Mediapart sur une intervention de l'Elysée dans le rachat de Suez par Veolia. De son côté, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a affirmé jeudi qu'il n'y avait "pas eu d'appel de l'Elysée" pour influencer ses représentants chez Engie, qui n'ont pas pris part au vote approuvant la vente à Veolia de près de 30% du capital de Suez.