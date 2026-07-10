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Rabiot s'attendait à affronter une meilleure équipe du Maroc
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 11:08

Rabiot s'attendait à affronter une meilleure équipe du Maroc

Rabiot s'attendait à affronter une meilleure équipe du Maroc

Sous les yeux de Véro. Adrien Rabiot a débriefé le quart de finale des Bleus face au Maroc (2-0), synonyme d’accession à une troisième demi-finale de Coupe du monde d’affilée. Les Bleus n’ont que peu été inquiétés par le Maroc, qui n’a cadré qu’une seule frappe : malgré une possession légèrement avantageuse, l’équipe de Mohamed Ouahbi n’a généré que 0,14 expected goals. « Ils ont joué en bloc bas, on pensait qu’ils seraient plus entreprenants , a commenté Adrien Rabiot sur la Six. On a su aller les chercher, leur mettre la pression, le défi physique… »

« On avait peu à craindre de cette équipe »

« On avait peu à craindre de cette équipe, a poursuivi le milieu des Bleus, cette fois au micro de Bein Sports. Après le match, je parlais avec Raphaël [Raymond, l’attachée de presse des Bleus] : il me disait qu’il avait la sensation qu’ils étaient un peu moins forts qu’en 2022. Mais ça reste une équipe qui, à tout moment, peut faire la différence car ils ont des individualités extraordinaires. Mais on a été très sérieux. » L’objectif des Bleus, lui, ne change pas : « Faire quelque chose de grand. »

UL pour SOFOOT.com

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