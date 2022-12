Rabiot, le Phoenix éternel

Boudeur lors du Mondial 2018 pour avoir été membre des "réservistes", tricard par la suite au PSG avant de rallier la Juventus après un divorce délicat avec son club formateur en 2019, Adrien Rabiot, 27 ans, aura mis le temps pour revenir par la grande porte de l'équipe de France. Le milieu de terrain, libre en juin prochain, rappelle enfin au monde entier pourquoi Carlo Ancelotti avait décidé de le lancer dans le grand bain à 17 ans.

Le Paris Saint-Germain n'a pas toutes les qualités du monde, mais on peut au moins reconnaître au club de la capitale une certaine excellence dans la formation. Récemment, ils n'étaient pas loin de huit anciens Titis à figurer dans le groupe des Bleus : Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Matteo Guendouzi, Kingsley Coman et Adrien Rabiot. Pour diverses raisons, blessures ou choix, ils ne sont que quatre au Qatar, et un seul est titulaire : Adrien Rabiot. Au regard de son talent intrinsèque, c'est tout sauf une surprise. Mais quand on se penche sur son parcours, la prise de pouvoir du gaucher de 27 ans a demandé du temps. Trop de temps. Beaucoup trop de temps. Surtout quand on a été lancé dans le grand bain du monde professionnel à 17 piges par un certain Carlo Ancelotti dans un club comme le Paris-SG où la concurrence, à l'époque, s'appelait Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi, Mathieu Bodmer, Javier Pastore ou encore Clément Chantôme.Rabiot, élégant gaucher à la chevelure virevoltante, a toujours choisi des chemins compliqués. Son parcours en jeune en atteste : Créteil, Alfortville, Créteil, Manchester City, Pau, le Pôle espoir de Castelmaurou, avant d'atterrir au Paris-SG en 2010, à 15 ans. Le fruit d'une histoire familiale délicate avec un père atteint du, un état neurologique paralysant (il décédera en 2019 après douze années passées dans cet état), de choix sportifs exigeants et d'infortune. Les Rabiot, car sa mère et agent Véronique est primordiale dans sa vie, ont toujours pris le temps pour trouver le meilleur point de chute au talent du fiston. En gros, Adrien Rabiot se mérite. C'est donc à Paris que la carrière du grand bouclé va se lancer, là où il va s'épanouir et se lier d'amitié avec une génération dorée : Kimpembe, Coman, Maignan, Ongenda, etc. Mais le gamin du 94, capable d'enfiler plus de 200 matchs dans le PSG le plus concurrentiel de l'histoire, va pourtant prendre son temps avant de s'installer chez les Bleus malgré une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com