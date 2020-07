Rabiot, la cavale contre le destin

Adrien Rabiot a signé un chef d'oeuvre hier face au Milan en guise de premier pion depuis sa traversée des Alpes. Une manière de confirmer son retour en forme et peut-être le début d'un nouveau chapitre plus serein.

[? VIDÉO BUT] ?? ? Mais quel buuuuut d'Adrien Rabiot !? L'ancien Parisien fait un raid de 70 mètres tout seul avec slalom + petit pont !? Le milieu de la Juve conclut sur une lourde frappe en pleine lucarne !https://t.co/VnIcapxToO -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2020

On en avait presque oublié que c'était cela, initialement, Adrien Rabiot. Des grands compas qui feraient complexer n'importe quel athlète et une aisance insolente lorsqu'une gonfle y trouve refuge, une élégance naturelle et ce talent qui saute aux yeux, rendant l'opposition bien maigre lorsque l'esthète se met en route. Franck Kessié n'est pas le bougre le moins coriace à bouger au milieu de terrain, tout comme Theo Hernandez est loin de faire une mauvaise saison, qu'Alessio Romagnoli demeure une valeur sûre de l'effectifet que Gianluigi Donnarumma reste un joyau en Lombardie. Pourtant sur ces onze secondes et 60 mètres d'escapade du Français durant lequel il a passé en revue toute cette brochette d'opposants, hier au sortir des vestiaires, on a vu qu'un seul homme. Il fallait au moins ça, et une prestation solide le propulsant peut-être au rang de meilleur Turinois de la soirée, pour que l'on recommence un peu à mettre du respect sur le nom de l'ancien Parisien.Vingt mois et demi qu'il n'avait pas pu crier sa joie après un pétard envoyé au fond des ficelles : à voir sa libération et son large sourire après son ouverture du score, il en avait bien besoin. Entre son but collé à Amiens lors d'une balade au Parc le 20 octobre 2018 (5-0) et ce coup d'éclat à Milan qui a cette fois débouché sur un revers, le gaucher de 25 piges a eu le temps d'écorner encore un peu plus une image déjà bien souillée par ses caprices auprès de Didier Deschamps. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com