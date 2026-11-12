Rabiot est le 137e capitaine de l'histoire des Bleus

Vous reprendrez bien un peu de Rabiot. Adrien Rabiot, 137 e du nom. Rabiot débute pour la première fois un match international avec le brassard de capitaine de l’équipe de France , ce jeudi soir face à l’Italie (coup d’envoi à 20h45). Le Duc est devenu le 137 e capi de l’histoire des Bleus, comme le recense Chroniques Bleues.

Le milieu du Milan avait déjà porté le brassard des Bleus contre la Turquie pendant trente minutes, après la sortie de Kylian Mbappé à l’heure de jeu. Depuis l’arrivée de Zinédine Zidane, Jules Koundé, Ousmane Dembélé et donc Mbappé ont également porté le chiffon. Ces trois-là étant absents ce jeudi soir, c’est donc au trentenaire que revient la lourde tâche. Alors qu’il jouera dans son jardin de San Siro, l’ancien parisien est aligné au milieu de terrain, aux côtés de Lucas Da Cunha et Rayan Cherki.…

UL pour SOFOOT.com