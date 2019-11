Quotas, lutte contre la fraude, restriction des soins : les annonces du gouvernement sur l'immigration

Le premier ministre a dévoilé les axes de sa politique migratoire : des mesures pour la plupart déjà annoncées, voire déjà en vigueur, qui permettent au gouvernement de montrer qu'il occupe le terrain.

Immigration, acte II. Edouard Philippe devait présenter mercredi 6 novembre au matin vingt mesures qui sont les grands axes de sa politique migratoire, dont Le Monde a pu prendre connaissance. La réponse au débat qui s'est tenu au Parlement en octobre et qui, à la demande du président de la République, devrait désormais se tenir chaque année.

Ce rendez-vous constitue surtout l'un des multiples épisodes d'un automne que l'exécutif a souhaité orienter sur le régalien, notamment dans la perspective d'un duel avec l'extrême droite lors de la présidentielle de 2022, quand, sur le front social, son agenda s'embourbe, en particulier concernant la réforme des retraites.

Après le long entretien accordé notamment sur ce sujet par Emmanuel Macron à l'hebdomadaire Valeurs actuelles la semaine dernière, au tour d'Edouard Philippe de s'exprimer, à peine un mois après l'avoir fait devant l'Assemblée, puis le Sénat. Pourquoi reprendre la parole ? Soucieuse que le débat d'octobre en soit vraiment un, la majorité macroniste avait insisté pour que le rendez-vous parlementaire ne soit pas le moment de faire des annonces. L'exécutif s'est donc donné un mois supplémentaire avant d'avancer de nouveaux arbitrages.

Le gouvernement a aussi été pris par le calendrier. Il avait missionné les inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (IGAS) pour évaluer l'ampleur et la nature d'abus et de fraudes présumés aux systèmes de soins réservés aux étrangers. Leur rapport a été rendu public mardi. Le gouvernement voulait en tirer les conséquences dès le projet de loi de finances (PLF) pour 2020. Or l'examen de la mission santé du PLF, dont ces ajustements relèvent, était programmé dès jeudi 7 novembre. Il fallait donc aller vite, mais sans prendre de risque politique.

